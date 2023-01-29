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Erzurum'da beklenen kar yağdı, tarihi alanlar beyaza büründü

Erzurum’da uzun zamandır beklenen kar yağışı etkili olurken, tarihi alanlar ve sokaklar beyaza büründü.

Erzurum'da uzun zamandır beklenen kar yağışı etkili olurken, tarihi alanlar ve sokaklar beyaza büründü.


Erzurum'da dün gece saatlerinde etkisinin gösteren kar yağışı tarihi alanları ve sokakları beyaza bürüdü. Uzun zamandır yağması beklenen kar ağaçları ve bitkileri de beyaz örtüyle kaplayarak güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı, araç sürücülerini etkilememesi için kar kürüme araçları da mesaiye başladı.

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