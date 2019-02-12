Erzurum'da ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' yazar öğrenci buluşmaları

Gazeteci Yazar Serdar Tuncer'in Konuk Yazar olarak katıldığı programa ilgi büyüktü.İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'la birlikte konferansa Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürleri de da katıldı.

Açılış konuşmasında Genç Memur-Sen Başkanı Selim Işık bu projenin 81 ilde yapıldığını İlimizde ise 36 Liseden 100 adanışmış rehber öğretmen öncülüğünde bin öğrencinin katılımıyla bu okumaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş yaptığı konuşmada, programa emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürüne, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, İlçe Müdürlerine, Okul müdürlerine, adanmış öğretmenlere ve projeye büyük destek veren geleceğin büyükleri öğrencilere ayrı ayrı teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise yaptığı konuşmada Bakanlığın 2023 vizyonuna yakışır bir program tertip eden Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanına yönetimine ve Genç Memur-Sen Başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Kaygusuz, bu tür Çalışmalarda her daim iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Konferansa katılan Gazeteci Yazar Serdar Tuncer, yaptığı konuşmada salonu dolduran gençlerden umutlu olduğunu, soylu bir eylem olan okuma eylemine katılmış olmanın soylu bir duruş olduğunu söyledi ve bu duruşu ortaya koyan öğrencileri tebrik etti. Tuncer, kültürümüzün ve Tarihimizin değerleri olan Necip Fazıl'ı,Cemil Meriç'i,Nuri Pak dil'i, Cahit Zarifoğlu'nu, Erdem Beyazıt'ı,Sezai Karakoç'u, Mehmet Akif İnan ı Mehmet Akif Ersoy u ,Fethi Gemuhluoğlu'nu bu neslin okuması gerektiğini ifade etti.

Durun Kalabalıklar Bu cadde çıkmaz sokak diyecek gençlerin burada olduğunu,ve her birinizin bu ben olmalıyım demesi gerektiğini ifade eden Tuncer, kendi hayatından kesitler sunarken ilkokul mezunu bir anne ve babanın çocuğu olan kendisinin yazdığı kitapların binler basarak gençlerin elinde olacağını bilmediğini ama hayalini kurduğunu hayal ettiğini söyledi.

Daha ortaokul sıralarında okumaya aşık olduğunu belirten Tuncer, marangoz İbrahim amcadan aldığı odun telekleri karşılığı bir çuval kitap aldığını bir saatlik yolu 3 saatte döndüğünü her duruşta çuvaldan çıkardığı bir kitapta ne var diye merak edip okuduğunu anlattı.

Tuncer, gençlerin de hayal kurmaya davet ederek “Sizlerde bu hayalleri kurun ve yarının Akifleri,Necip Fazılları,Akif İnanları,Nuri Pak dilleri sizin aranızdan çıkacak o neden sizden biri olmasın. Binlerce insan yaşadı ve gitti ama arkadan anılanlar derdi olanlardı. Sizinde bir derdiniz olsun. Derdiniz dininiz, milletiniz, bayrağınız, inancınız, tarihiniz olsun ümmet olsun İnsanlık olsun. Sevdiklerimizi mutlaka tanımalıyız biz sevdiklerini tanımadan seven bir milletiz buna tamam ama seviyorsak mutlaka tanımalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.