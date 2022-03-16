İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da bir garip olay

Erzurum’da kullanılmayan eski bir binanın merdiveninin giriş kısmı ve korkulukları bir gecede kayboldu.

Erzurum'da kullanılmayan eski bir binanın merdiveninin giriş kısmı ve korkulukları bir gecede kayboldu. Mahalleli ise kaybolan merdiven ve demirleri hırsızların çaldığından şüpheleniyor.


İddiaya göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen bir binanın merdiveni bir gecede kayboldu. Mahalleli, sabah evlerinden çıktığında bir gün önce yerinde duran merdivenin giriş kısmının betonuyla birlikte kaybolduğunu fark etti. Girişi kaybolan merdivenin havada duran halini gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.


Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı, durumu polise bildirdi. Polis konuyla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar, tehlike oluşturduğunu ifade ettikleri merdivenin onarılması veya yıkılmasını bekliyor.

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