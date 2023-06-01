Erzurum'da bir ilki yaşattılar

Erzurum'da engellilerin katıldığı ve Türkiye'de bir ilk olan “İşaret Dili Bilgi Yarışması” düzenledi.

“Konuşan Eller” sloganıyla işaret dilinde farkındalık oluşturan bir ortak program düzenleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye'de örnek olacak bir de yarışma düzenledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ve benzeri aktivitelerle onlara toplumda hak ettikleri değeri vereceklerini söyledi.

Erzurum İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan programa; okullardan ve derneklerden engelli vatandaşlar, öğrenciler katıldı. Programdan önce yapılan konuşmalarda, engellilerin toplum içinde her türlü sosyal aktivitede olması için destek verileceği dile getirildi.

Program EBB Aile ve Engelli Hizmetleri Şubesi tarafından hazırlanan “Erzurum için farkında ol” videosuyla başladı. Daha sonra Erzurum Görme Engelliler Ortaokulundan Muhammet Koçak ve Yusuf Çelik, Aşık Reyhani'den “Gidirem” türküsünü söyledi. Dede Korkut Okulu öğrencileri ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir gösteri sundu. Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri ise İbrahim Erkal anısına “Hadi Gel Erzurum'a Gel” parçasını işaret diliyle söyledi, salondaki misafirler de onlara eşlik etti.

Bu gösterilerin ardından Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Engelli öğrencilerden oluşan “Empati” ve “Farkındalık” takımları 10 sorudan oluşan bir bilgi yarışması yaptı. Zaman zaman heyecanın doruğa çıktığı yarışmayı izleyen seyirciler alkışlarını yine işaret diliyle gösterdi. Yarışmanın sonunda yarışmacılara ödülleri ve belgeleri verildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Derneği Başkanı Sadullah Efe, özellikle işaret dilinde farkındalık oluşturan benzeri programların artması gerektiğini dile getirerek, ”Toplum engelli vatandaşlar noktasında daha duyarlı ve ilgili olmalıdır. Benzer programlar engelli bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.