Erzurum'da bir yılda 4 bin 760 kişi evlendi

2022 yılında Türkiye'de 574 bin 358 çift dünya evine girerken, Erzurum'da bu rakam 4 bin 760 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Bu rakamlar Erzurum'da 28,2, kadınlarda 25 olarak tespit edildi.

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda; 2022 yılında 180 bin 954 çift boşandı, 180 bin 592 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görülüyor. Çocukların velayetinin 2022 yılında %75,7'si anneye, %24,3'ü babaya verildi. Erzurum'da bir yıl içinde 812 çift arasında boşanma gerçekleşti.