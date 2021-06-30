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Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi

Erzurum’da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi.

Erzurum'da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi. Tarlada çalışan çiftçi, ayı ve 2 yavrusunu görüntüledi.


Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir çiftçi tarlada çalıştığı sırada bir boz ayı ve 2 yavrusunun kendisine doğru geldiğini gördü. Cep telefonuyla bu anları kaydeden tarla sahibi uzun süre ayı ve yavrularının uzaklaşmasını bekledi.


Geçtiğimiz hafta Uzundere ilçesinde ormanlık alanda bir ayının bir kişiyi parçalayarak öldürmesi sonrası ilçeye inen ayılar vatandaşlarda paniğe neden olmuştu.

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