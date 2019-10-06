Erzurum'da bu yılda buzağılar ölmeyecek

Türkiye'de hayvancılığının en büyük problemlerinden biri olan buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla DAP İdaresi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü arasında protokol imzalandı.

Erzurum'u kapsayan ve proje bedeli 250 bin lira olan sermaye transferine ilişkin protokolü DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı imzaladı. İmza töreninde, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Çelebi ile DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız da hazır bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında, doğum sırasında meydana gelen kırık-çıkıklar, buzağıların en önemli ölüm sebeplerinden biri olan ishal ve kötü beslenmeye bağlı göbek fıtığı gibi çeşitli hastalığı olan buzağılara, Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ndeki hekimlerce müdahale edilerek tedavi imkanı sağlanmış olacak.

Geçen yıl da, DAP İdaresi'nin “Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ‘Buzağılar Ölmesin' projesi pilot uygulamayla yine Erzurum'da desteklenmiş, proje sayesinde yaklaşık bin adet 0-3 aylık buzağılar ücretsiz tedavi edilerek milli ekonomiye katkı sağlanmıştı.

Geçen yıl tamamen ücretsiz tedavi edilen buzağılara, bu yıl çiftçinin de katkısı olacak. Protokolle belirlenen 7 adet hastalık paketinden yararlanacak çiftçilerden, cerrahi müdahale, tahlil ve röntgen dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve bunun dışındaki giderler DAP İdaresi tarafından karşılanmış olacak. Ayrıca, ön görülen hastalıklar dışında karşılaşılabilecek vakalar ise Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Kurulu tarafından onaylanan Hayvan Hastanesi fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacak.

Protokol imza sonrası konuşan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayvancılıkta devamlılığın ve karlılığın birinci altın kuralının hastalıları önlemek ve yılda bir buzağı almak olduğunu belirterek, bunun önündeki en büyük engelin ise doğum sonrası bakteriyel ve viral kaynaklı buzağı ishalleri olduğunu söyledi. Geçen yıl farkındalık oluşturan proje sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Çomaklı, bu yıl uygulanacak proje ile Erzurum'daki buzağı ölümlerinin büyük oranda azaltılmasının amaçlandığını söyledi. Buzağıların doğduklarında bağışıksız olduklarına dikkat çeken Çomaklı, yetiştiricinin maliyet kaygısı nedeniyle veteriner hizmetinden yararlanmadıklarını, bunun aşılması için DAP İdaresi'yle işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Demir'e teşekkür etti.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, proje ile buzağı ölümlerini en aza indirme gayreti içinde olduklarını belirterek, “Sadece buzağı kayıplarının önüne geçebilirsek ülke hayvancılığı için en önemli adımı atmış sayılırız” dedi.

Hastalıklara karşı buzağıların özel bakıma ihtiyaç duyduklarını belirten Başkan Demir, buzağı ölümlerinin sebebinin yetiştiricinin veteriner hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanamamasından kaynaklandığını söyledi. Başkan Demir, şunları kaydetti:

“Hayvan hastalıkları, yetiştiriciler açısından önemli bir sorundur. Türkiye'deki yüzde 15 oranındaki buzağı ölümlerinin ekonomiye olumsuz etkisinin önlenmesi amacıyla geçen yıl başlattığımız ve bu yıl devam edecek ‘Buzağılar Ölmesin' projesinden dolayı hastalıklı buzağıların tedavisi için Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine tekrar 250 bin liralık ödenek sağladık. Buzağı ölümlerinin en yaygın sebeplerinden birisi göbek kordonlarındaki enfeksiyon. Sadece bir batikon ve ve dezenfekte solüsyonuyla ciddi manada buzağı ölümlerinin önüne geçilebilir. Buzağılar bizim milli servetimizdir. Buzağıların tedavisinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Eğer hastalık erken dönemde teşhis edilirse, daha etkin tedavi uygulanabilir. Proje desteğimiz hem vatandaşa hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlayacak”