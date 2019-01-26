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Erzurum'da buz kırma ekibi görev başında

Türkiye’nin en soğuk illerinden Erzurum’da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleri aracılığıyla toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınırken, çatılarda oluşan ve büyük tehlike oluşturan buz sarkıtları da itfaiye ekibi tarafından kırılıyor. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eriyen karların oluşturduğu, 2 metreye kadar ulaşan buz sarkıtlarını itfaiye aracına çıkarak kıran ekibin çalışmaları, kent sakinlerine ve sürücülere rahat nefes aldırdı. İtfaiye çalışanı, sarkıt kırma çalışması öncesi kentte anons yaparak halkı uyardıklarını, kimsenin zarar görmemesi için yoğun çalıştıklarını söyledi.

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