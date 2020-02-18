Erzurum'da buz kırma timleri iş başında

Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleri aracılığıyla toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınırken, çatılarda oluşan ve büyük tehlike oluşturan buz sarkıtları da itfaiye ekibi tarafından kırılıyor.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eriyen karların oluşturduğu, 2 metreye kadar ulaşan buz sarkıtlarını itfaiye aracına çıkarak kıran ekibin çalışmaları, kent sakinlerine ve sürücülere rahat bir nefes aldırdı.