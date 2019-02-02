Erzurum'da buz şelalesine nefes kesen tırmanış

Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali kapsamında Erzurum'a gelen ‘Altın Kazma' ödülünün sahibi dünyaca ünlü Fransız dağcı Mathieu Maynadier, 300 metrelik buz şelalesine nefes kesen bir tırmanış yaptı.

Erzurum'da, Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonunca gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali devam ediyor. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali'ne, Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan başta olmak üzere 12 ülkeden 128 dağcı ve ekstrem sporcusu katıldı.

Üniversite öğrencilerinin de yer aldığı festivale katılan sporcular, Uzundere ilçesindeki dağlık alanlarda yer alan vadilerdeki şelalelerin donmasıyla oluşan ve uzunluğu 22, 110, 120 ve 130 metre olan buz sarkıtlarının yer aldığı 4 farklı rotada tırmanış yaptı. Tırmanış yapan sporcular zirveye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

“Fransız sporcudan buz şelalesine nefes kesen tırmanış”

Festival kapsamında bu gün Erzurum'a gelen ‘Altın Kazma' ödülünün sahibi dünyaca ünlü Fransız dağcı Mathieu Maynadier'de Erzurum - İspir kara yolu üzerindeki Serçeme Mahallesi civarında bulunan yaklaşık 300 metre yükseklikteki buz şelalesine partneriyle birlikte nefes kesen bir tırmanış yaptı. Mathieu Maynadier, buradaki tırmanışının ardından Uzundere ilçesine geçti.

Festival koordinatörü Çetin Bayram, yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 5'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Faaliyetin gerçekleşmesi için Erzurum'daki kamu kurum ve kuruluşlarının büyük destekleri olduğunu ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Türkiye'de başka yerde yapılmayan bir festivaldeyiz. Festivale 5 yıl önce hayatını kaybeden dağcı arkadaşımız Emrah Özbey'in ismini verdik. Kendisinin bu festivalin başlamasında büyük destekleri olmuştu. Türkiye'de üniversite kulüplerinden çok ciddi bir katılım var. 12 ülkeden toplam 128 sporcu katıldı. Sporcular keşfettiğimiz şelalelerin donan sarkıtlarına tırmanıyor. Bugün de Erzurum'a gelen ‘Altın Kazma' ödülünün sahibi dünyaca ünlü Fransız dağcı Mathieu Maynadier'de aramıza katıldı. Bölgemizde sadece kışın oluşan çok ciddi şelale altyapısı bulunmaktadır. Bu durum alternatif kış sporları için çok güzel seçenektir." diye konuştu.