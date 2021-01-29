Erzurum'da buz tırmanışı festivali

Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali Erzurum'da başladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 2014 yılında hayatını kaybeden milli dağcı Emrah Özbay'ın anısına Erzurum'da düzenlenen "Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanışı Festivali" başladı. Bu yıl iki etap halinde düzenlenen festivalin dağ tırmanış bölümü ise İzmir'de yapılacak. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin destekleriyle bu yıl si düzenlenen festivale, 6 ülkeden 33 dağcı katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Fransa, İtalya, Romanya, Ukrayna'dan festivale katılan dağcılar tarafından 25 ila 300 metre arasında değişen donmuş şelalelerde tırmanış gerçekleştirildi. Jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu etkinlik 31 Ocak Pazar günü sona erecek.

Erzurum Valisi Okay Memiş, tırmanışların gerçekleştirildiği Serafin ve Çetin Ceviz şelaleleri ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Sporcularla hatıra fotoğrafı çeken ve kısa süre sohbet eden Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada festivali bu yıl önceki senelere göre Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlediklerini söyledi.

Öncelikli amaçlarının Erzurum'un tanıtımı olduğunu belirten Vali Memiş, şöyle konuştu:

"Şu an gördüğümüz güzergah Serafin şelalesi olarak adlandırılıyor. Yine dağcıların rahmetli İbrahim Erkal adına tırmanış yaptıkları başka bir güzergah var. 3 farklı güzergah ve rota var. Burada dünya çapında kaya tırmanışı ve buz tırmanışında bilinen meşhur sporcularımız var, onlarla beraberiz. Amacımız hem böyle Ve insanları bu doğanın bir parçası olarak ilimize davet etmek istiyoruz. Rahmetli Emrah Özbay kardeşimiz Dokuz Eylül Üniversitesinin öğrencisiydi. Bu organizasyonu hayatını kaybeden bu kardeşimizin anısına yapıyoruz."

Memiş, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan sporculara da teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise festivalde dünyaca ünlü birçok sporcunun yer aldığını kaydetti. Hayatını kaybeden Emrah Özbay'ı rahmetle yad ettiklerini aktaran Hotar, etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

Vali Memiş'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Uzundere, Tortum kaymakamları ile belediye başkanları eşlik etti.