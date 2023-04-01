İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzurum'da buzlanma kazalara neden oldu

Erzurum’da kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma kazalara neden oldu.

Erzurum'da kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma kazalara neden oldu.


Erzurum'da nisan ayının ilk gününde yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu. Kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, köprü çıkışları ve rampalarda da araçlar yolda kaldı. Yakutiye ilçesinde Karayolları kavşağında meydana gelen kazada ise 1 kişi hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri yönlendirildi. Yaralı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, trafik ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.