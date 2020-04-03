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Erzurum'da camilerden dualar yükseliyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.


Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde yapılan dualar Erzurum'da da devam ediyor. Şehir merkezinde polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseliyor.

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