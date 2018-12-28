Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan bin 356 şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, yıl içerisinde 19 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 138 adet fişek ele geçirildiği belirtilerek, “25 adet kurusıkı silah ve 430 adet fişek ele geçirilmiş, 26 bin 150 TL idari para cezası uygulanmıştır. Aynı dönemde 3 ruhsatsız av tüfeği ve 17 adet fişek, 8100 gram esrar maddesi, 1385 adet extasy hap, 1180 gram kokain maddesi ele geçirilmiş, 68 gram bonzai, 83 gram metamfetamin 18 gram eroin maddesi 7200 paket bandrolsüz sigara, 30 ayrı hırsızlık konusunun şüphelisi 44 şahıs, 705 maksat dışı bıçak ele geçirilmiş, 182.595 TL idari para cezası uygulanmış, 14 şahıs üzerinden toplam 198 adet piroteknik madde ele geçirilmiş, 3.626 tl idari para cezası uygulanmış olup, 1364 mülteci şahıs ülkeye izinsiz bir şekilde girmeye çalışırken yakalanmıştır.” denildi.

Açıklamada ayrıca Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak halkın huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlularla mücadelenin bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.