Erzurum'da çevre sorunları konuşuldu

“Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış” konulu panelin de olduğu programa özellikle öğrenciler ilgi gösterdi.

Programın açılışında Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan birer konuşma yaptılar.

Çevre sorunlarına dikkat çekmek, küresel işbirliğini güçlendirmek ve toplumlar arasında çevre konularında bilinç geliştirmek için fırsat olarak görülen 5 Haziran Dünya Çevre Farkındalık Günü vesilesiyle Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda yapılan programdaki “Sürdürülebilir Atık Yönetimine Genel Bakış” konulu çalıştaya konuşmacı olarak; Benli Recyeling Grup Sürdürülebilir Çevre Uzmanı Dr. Çağdaş Saz, İZAYDAŞ Yakma Tesisi İşletme Müdürü Dr. Şahan Dede, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zahide Koşan, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan katıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Farkındalık Günü sebebiyle Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen program çeşitli aktiviteler, açılan stantlar, müzik dinletisi, çevre duyarlılığına dair broşürlerin dağıtımı ve geri dönüşüm ürünlerinin olduğu çeşitli sergilerle devam edecek.