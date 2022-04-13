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Erzurum'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Erzurum’un Oltu ilçesine Nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine Nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.


Dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Oltu ilçe merkezinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından oluşacak don olayının çiftçileri zor durumda bırakacağı düşünülüyor. Çiftçiler çiçek açan meyve ağaçlarının üşüteceğinden endişe ediyor.

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