Erzurum'da ‘' Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme'' semineri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli meslek elemanları ve bakıcı annelerine yönelik Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından ‘'Çocuk İhmal ve İstismarı, Tanıma, Fark etme, Bildirme ve Önleme'' semineri düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Müdür Yardımcıları İsmet Erdal ve Tamer Ekinci, AÇSH Şube Müdürü Cevat Çimen, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas ve kurum ve kuruluş çalışanları katıldı.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, çocuk hizmetlerinin kurum açısından son derece önemli olduğunu belirterek, önemli bir sorun olan istismar konusunda öneyici hizmetlerin önemine değindi.

İlbaş, kurumdaki eğitimlerin devam edeceğini belirterek, çalışanların mesleki becerilerinin artmasında hizmet içi eğitimlerin önemli bir yer edindiğini ifade etti.

Uzman Psikolog Selcan Yavuz tarafından düzenlenen seminerde, ihmal, istismar ve önleyici hizmetler konusunda bilgi verildi.

Çocuk ihmal ve istismarının çocuğun insan haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirten Yavuz, ‘' Ailenin, toplumun ve kurumların kendi sorumluluğunda bulunan çocuklara gelişip büyüyebilecekleri güvenli bir ortam sunmaları gerekmektedir. Çocukları gözlemleyen ve onlarla uzun süreli etkileşimde bulunan herkes yardıma ve korunmaya ihtiyacı bulunan çocukları tespit etme imkanına sahiptir. Bu bağlamda herkesin yardıma ve korunmaya muhtaç çocukları belirleme ve söz konusu çocukların ve ailelerin yardım hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlama konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Çocuğa yönelik cinsel istismarı tanıma fark edebilme ve önleme konusunda bilgi sahibi olmak bu sorumluluğu yerine getirebilmek için gereklidir'' dedi.

İki oturumda gerçekleşen seminer sonunda Uzman Psikolog Yavuz'a İl Müdürü İlbaş tarafından teşekkür belgesi verildi.