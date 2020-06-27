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Erzurum'da Covid-19 önlemleri altında YKS heyecanı

Erzurum’da korona virüs önlemleri kapsamında YKS sınavı heyecanı yaşanıyor.

Erzurum'da korona virüs önlemleri kapsamında YKS sınavı heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler maske. sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salonlara alındı. Sınava girecek öğrencilerin aileleri ise okul önlerinde dua ederek büyük bir heyecan yaşadılar.


Güvenlik ekipleri sınavın yapıldığı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler sosyal mesafeye uyarak salona alındı. Merkez girişlerinde ateş ölçümü yapıldı maske değişimi yapılarak adaylar ileriye alındı.


Bu arada Erzurum Lisesinde sınava girecek olan Nazlı Özden, sınava gireceği okula geç kalınca salona alınmadı. Büyük bir üzüntü yaşayan Nazlı Özden, içeriye girebilmek için yetkililere uzun süre dil döktü.

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