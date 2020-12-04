Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında kılındı

Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı spor salonlarında kılındı. Cuma namazlarında camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmek için alınan tedbirlere vatandaşlar spor salonlarında namaz kılarak uydu.

Erzurum İl Hıfzıssıha Kurulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla, belirlenen spor salonlarının cuma namazı için ibadete açılmasına karar vermişti. Vatandaşlar bu kurallara uyarak cuma namazını belirlenen spor salonlarında kıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar cuma namazını maske takarak ve bir metrelik mesafeler oluşturarak kıldı.