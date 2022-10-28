İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.


Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Atatürk Anıtı'na Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 9. Kolordu Komutanlığı adına çelenk sunumu yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.


Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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