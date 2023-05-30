İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da da Galatasaray coşkusu yaşandı

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum’da coşkuyla karşılandı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.


Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar Cumhuriyet Caddesinde şampiyonluğu kutladı. Havuzbaşı kent meydanında toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarı meşaleler yakarak doyasıya şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

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