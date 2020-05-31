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Erzurum'da dağ keçisi görüntülendi

Erzurum’un İspir ilçesinde koruma altındaki dağ keçisi görüntülendi.

Erzurum'un İspir ilçesinde koruma altındaki dağ keçisi görüntülendi.


Yaban hayatının zengin olduğu Erzurum'da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalara kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ile görüntülüyor. İspir ilçesi yakınlarına inen dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

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