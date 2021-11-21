Erzurum'da deprem bölgesinde hayvanlar için çadırlar kuruldu

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören 47 ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için çadırlar kuruldu.

Cuma günü saat 15.40'da Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor. Özellikle merkez üssü Topçu Mahallesi ve Pekecik Mahallesi'nin yanı sıra birçok mahallede yıkılan veya zarar gören 47 ahırın yerine geçici olarak çadırlar kuruluyor. Depremzedeler, hayvanlarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kurulan çadırlara taşıyorlar.

Ahırı zarar gören Hayati Araz, “Deprem sonrası devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Çadırlarımız kuruldu. Bizler de yavaş yavaş hayvanlarımızı çadırlara taşıyoruz. Ahırımızda büyük hasarlar var. Deprem günü çocuklarım evdeydi. Yolda yakalandım depreme, kayalıkların arasında kaldım. Çocuklarım için çok korktum. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.

Öte yandan depremin mahallelerde oluşturduğu hasar ise gün geçtikçe gün yüzüne çıkıyor. Birçok mahallede yıkılan evler yetkililer tarafından tespit ediliyor. Pekecik Mahallesi'nde 10'un üzerinde evde depremde ciddi hasar oluştuğu ve cami duvarlarında da çatlaklar meydana geldiği öğrenildi.