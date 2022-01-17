İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da donan araçlar çalıştırılamadı

Erzurum’un Horasan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok araç dondu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok araç dondu.


Horasan adeta buz kesti. Hava sıcaklığının eksi 27'yi gördüğü ilçede vatandaşların üzerine gece battaniye ve kilim örttüğü araçlar sabah yine de donarak çalışmazken, Aras Nehri de kısmen dondu.


Horasan'da çok sayıda araç soğuktan çalışmadı, donan araçlar akü takviyesine rağmen çalıştırılamadı. Uluslararası geçiş noktası olan ilçede tırların yakıt depoları soğuktan dondu. Sürücüler, araçlarını çalıştırabilmek için uzun süre çabaladı.

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