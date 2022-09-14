İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da donduran soğuklar yaklaşırken, soba ustaları mesaiye başladı

Erzurum’da yaklaşan kış ayları nedeniyle sobaya talep arttı.

Erzurum'da yaklaşan kış ayları nedeniyle sobaya talep arttı. Soba ustaları yoğun geçecek mesaiye başladı.


Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaz problemi yaşayan Avrupa vatandaşları Türkiye'nin belirli bölgelerinden soba siparişi vermeye başladı. Erzurum'da da soğuk geçen kış aylarının yaklaşması nedeniyle soba ustaları talepler doğrultusunda yoğun geçen mesailerine başladı. Soba ustası Ebubekir Daşdan isimli vatandaş ise şu anda taleplerin gelmeye başladığını ve ilerleyen günlerde daha çok yoğun çalışacağını belirtirken, savaş nedeniyle doğalgaz problemi yaşayan Avrupa vatandaşlarının soba talebinde bulunduklarını duyduğunu söyledi.

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