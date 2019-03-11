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Erzurum'da düşen kırağı sonrası görsel şölen

Erzurum’da ağaçlara düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.

Erzurum'da ağaçlara düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.


Gece saatlerinde eksi 15 dereceyi gören Erzurum'da yol kenarlarında bulunan ağaçlara düşen kırağı adeta görsel şölen oluşturdu. Oluşan doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Gözün görebildiği her yerin beyaza büründüğü alanlarda dağlarla birleşen düzlük ova içerisinde bulunan birkaç ağaç da adeta dağ ve ovanın beyazlığını bozmamak için beyaza bürünmüş bir görüntü oluşturuyor. Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken, bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, "Erzurum kış aylarında büründüğü beyaz ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor, bu da onlardan sadece birisi. Soğuk havaya aldırış etmeden bu manzara saatlerce seyredilebilir" dedi.


Öte yandan, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 15, Ağrı'da 14 ve Kars'ta 14, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.


Erzurum'da sabah saatlerinde görülen yoğun sis dolayısıyla uçak seferleri aksadı.


Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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