Erzurum'da ‘Ecdatla Bir Gece' programı

yılı etkinlikleri kapsamında, Aziziye Tabyalarında 'Ecdatla Bir Gece' programı düzenlendi.

Aziziye Tabyalarında düzenlenen etkinliğe Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kamu kurumları sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve izciler katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, burada yaptığı konuşmada, ecdatla bir gece etkinliğinin önemine değinerek, vatan savunmasında Erzurum'un önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Koca şunları söyledi:

“Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanmış, milli mücadele tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl 100. Yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız kongreyle, Erzurum'un milli mücadeledeki önemini bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar Kurtuluş Mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Gazi Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir. Erzurum kongresiyle Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır. İlk kez başkanlığını Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturularak, kurtuluş meşalesi Erzurum'da yakılmıştır. Bugün bulunduğumuz tabyalarda da önemli mücadeleler verilmiştir. Aziziye Tabyası, '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine kadınlı- erkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazmıştır. Halk, askerimizle omuz omuza vererek düşmanı bu tabyalardan atmıştır. O sabah 2 saatlik bir mücadelede 600'ün üzerinde Erzurumlu 1500'e yakında askerimiz şehit olmuştur, bu topraklarda. Onların ruhlarını yad etmek, şad etmek için geldik buraya. Görüldüğü gibi Erzurum tarihin her döneminde mihenk taşı olmuş vatan savunmasında önemli bir yer edinmiştir. 100. Yılı gururla kutladığımız Erzurum kongresinin önemini anlatmak için valiliğimiz öncülüğünde geniş kapsamlı etkinlikler düzenleniyor, etkinliklerle gençlerimizin milli şuur kazanması bizler için çok önemli. Bu duygularla Erzurum Kongresinin 100. Yıl dönümünü kutluyor, vatan savunmasında şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.”

İlbaş, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Emniyet İl Müdüdrlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, Müftülük, Gençlik ve Spor Hizmetleri il Müdüdrlüğü, olmak üzere izcilerimize, Emir Eğitim Derneğine, Türk Ocaklarına, ERZİMDER'e, Hayrat Vakfına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, etkinliğe katılan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktaş ve Emekli Eğitimci Yazar Abdurrahman Zeynel, tabyaların tarihi önemi ve ecdadın vatan savunmasındaki yeri konusunda bilgi paylaşımında bulundular.

Akşam namazında başlayan etkinlik, sabah namazına kadar devam etti.

Etkinlikte Kuranı Kerim tilaveti yapılarak, akşam, yatsı ve sabah namazı kılınarak, ecdat için dua edildi. Toplantıya katılan vatandaşlara Kızılay tarafından çorba dağıtıldı. Gece yarısı sala verilerek, gece yürüyüşü yapıldı. İzcilerin yaktığı ateşlerin etrafında sabaha kadar ecdat için nöbet tutan vatandaşlar sabah namazı için saf tuttu, etkinlik sabah namazından sonra son buldu.