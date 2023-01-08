İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da eksi 10 derecede galibiyet coşkusu

Süper Lig’de Galatasaray’ın Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesi Erzurum’da da sevinçle karşılandı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi Erzurum'da da sevinçle karşılandı.


Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan taraftarlar eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden galibiyeti büyük bir coşku ile kutladı.


Bazı taraftar araçlarıyla şehir turu atarken, bazı taraftarlar da ellerinde bayrak ve atkılarla kent meydanında takımları lehine tezahüratlarla galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. Polis kent genelinde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

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