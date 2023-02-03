Erzurum'da etkisini gösteren kar yağışı, araç şoförlerini zor durumda bıraktı

Erzurum'da etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı, araç şoförlerini zor durumda bıraktı. Kar nedeniyle yolda patinaj çeken araçlar, oldukları yerden çıkamadı. Bazı araçlar ise kara gömüldü.

Uzun süredir Erzurum'da yağması beklenen kar, yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yolları ve caddeleri kapatan kar, araç şoförlerini zor durumda bıraktı. Bazı araçlar kara gömülürken, bazıları ise patinaj çekmekten oldukları yerden çıkamadı. Muhammed Emin Topçu isimli vatandaş, kışlık lastiklerini vaktinde taktırmayanların şimdi taktırmak istediklerini belirtirken, sabahın erken saatlerinden itibaren yolda kalan araçları iterek yardım ettiklerini söyledi.