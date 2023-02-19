Erzurum'da evine gitmeyen şahsın çöken duvar altında cansız bedeni bulundu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 gündür evine gitmeyen İrfan Çelik'in çöken duvar altında kardeşi tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, Aşkale ilçesine bağlı Karabıyık köyünde meydana geldi. İki gün önce evden ayrılan 44 yaşındaki İrfan Çelik'e ailesi ve yakınları ulaşamadı. Sık sık Erzurum merkeze gittiği için İrfan Çelik'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmadı. Bugün sabah saatlerinde abisini aramaya çıkan kardeşi Kandilli'de eski bir fabrikanın bulunduğu metruk binanın oradan geçerken çökmüş duvarın dibinde cansız bir şekil yatan biri olduğunu fark etti. Biraz yaklaştıktan sonra abisi İrfan Çelik olduğunu gören kardeşi olayı hemen jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Erzurum büyükşehir belediyesi Aşkale itfaiye birimlerine haber verdi. Olay yeri incelemesini yapan Cumhuriyet savcısının talimatıyla AFAD ekipleri göçük altında yaşamını yitiren İrfanı Çelik isimli vatandaşı çıkararak sağlık çalışanlarına teslim ettiler.

Çelik'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.