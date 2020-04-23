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Erzurum'da evler bayram yeri gibi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapıldı.


Erzurum'da Bayrama özel kıyafetlerini giyen ve süslemeler yapan minikler, ellerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutladı.


Erzurum Nihat Kitapçı İlköğretim Okulu 3-E sınıfı öğrencileri de bu coşkuyu evlerinde doyasıya yaşadı. Uzun zamandır okula hasret kalan ve görüşemeyen öğrenciler ise sınıf öğretmenleri Zühal Karagenç'in aracılığıyla telefonla görüntülü görüşme yaptı. Birbirleriyle hasret gideren öğrenciler, bayramlarını da kutlamayı ihmal etmedi.

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