İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum’da Pasinler otoyolunda bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Erzurum'da Pasinler otoyolunda bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişide yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Denizli'den Ağrıya seyir halinde olan 20 ZR 017 plakalı araç Erzurum-Pasinler karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Dehşet verici kaza sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan diğer vatandaşlardan birisi ağır üç kişide yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale ardından yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.