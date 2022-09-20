İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da feci kaza: 1 ölü

Erzurum’un Tortum İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tortum İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesinden Erzurum istikametine seyreden Ukrayna uyruklu Serhıı Khortıuk'un yönetimindeki (47) tır, Aksu köyü çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kazada tırın altında kalan sürücü hayatını kaybederken yol trafiğe kapandı.


Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza yerindeki çalışmalar devam ediyor.

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