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Erzurum'da feci kaza: 2 ölü

Erzurum’da park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki 1 i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki 1 i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu semtinde meydana geldi. Ahmet Furkan Bölükbaşı'nın (23) kontrolündeki 48 UC 145 plakalı otomobil kent merkezine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 25 SA 788 plakalı kamyonun altına girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrası Ahmet Furkan Bölükbaşı ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın araçtan cansız olarak çıkartıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri morga kaldırıldı.

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