Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde ahırda çıkan yangın sonrası 9 kişi yaralandı ahırdan çıkartılamayan 7 buzağıda telef oldu. 4 büyükbaş hayvan ise köylülerin büyük çabası sonrası güçlükle kurtarılırken hayvanların vücutlarının çeşitli bölgelerinde derin yanık izleri oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Palandöken ilçesine bağlı kent merkezinde 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yağmurcuk Mahallesinin mezrasında meydana geldi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Yahya Yıldırım akşam saatlerinde hayvanlarını besledikten sonra ahırdan çıktı. Şiddetli rüzgar sonrası elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen kıvılcım sonrası yangın başladı. Köy halkının da çabalarıyla içeride ki büyükbaş hayvanlar dışarı çıkarılsa da 7 buzağı dumandan etkilenerek can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında hayvanları kurtarmaya çalışan ahırın sahibi Yahya Yıldırım ve köy halkından 8 kişi yaralanarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

“Babamlar çok etkilendi, 9 kişi hastanede onlar için çok üzgünüz”

Olay anını anlatan ahır sahibi Yahya Yıldırım'ın oğlu Haktan Eren Yıldırım, her şeyin bir anda olduğunu ifade ederek “ Akşam 18.30 sıralarıydı burada babamla işimizi bitirdik eve gidiyorduk. Sonra köydekiler ahırdan duman çıktığını söyledi. Geldiğimizde ahır yanıyordu. Herkes paniklediği için hayvanları kurtarma imkanımız çok olmadı. Bazıları çatıdan içeri girerek kurtarmaya çalıştı. 7 hayvanımız telef oldu. Babamlar çok etkilendi. 9 kişi hastanede onlar için çok üzgünüz” dedi.

“Gözümüzün önünde canlı canlı yandılar”

Köy halkından Erkan Yıldırım'da hayvanların canlı canlı yandığını vurgulayarak,“ Herkes evine giderken yangın başladı. Köylü olarak kadınlar, çocuklar hep birlikte müdahale etmeye çalıştık. İçeri giremedik maalesef buzağıları kurtaramadık. Bazılarını kurtarsak da diğerleri maalesef telef oldu. Burası çok bitişik. Herkes diğer evlere sıçramasını engelledi. Buraya Yahya Yıldırım girdi. Dumandan çok etkilendi. İtfaiye geldi ve yangına müdahale edip söndürdüler. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Aşırı rüzgar vardı dün burada ondan olabilir. Kurtardığımız büyükbaş hayvanların üzerlerinde hep yanık izleri var. Hayvanlar gözümüzün önünde canlı canlı yandılar bir şey yapamadık” şeklinde konuştu.

“Yangın bittiğinde karşılaştığımız manzara içler acısıydı”

Yahya Yıldırım'ın kardeşi İsmail Yıldırım ise “ Benim evim yukarıda. Dumanı görüp geldiğimde ateşler ahırı sarmıştı. Abimi gördüğümde kafasında yanık izleri vardı ve dumandan zehirlenmişti. Hayvanları kurtardık ama küçük olanlar dumandan ölmüştüler. Çeke çeke bazı hayvanları kurtardık. Çatıyı söktük içeri girdik. Duman çekildikten sonra içeri girdik maalesef çok kötü bir manzarayla karşılaştık. 9 yaralımız var dün itfaiye görevlisi müdahale ederken o da damdan düştü” açıklamalarında bulundu.