Erzurum'da FETÖ/DEAŞ/El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı

Erzurum'da TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü, DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında usulsüzlük yaptıkları ve ankesörlü/sabit/operasyonel hat olarak bilinen şifreli arama yöntemi ile sözde mahrem imamlarla iletişimleri tespit edilen; Fırat A., Fatih A., Muhammed Emin G., Enes Y. ve Yusuf Ö., DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma da, çatışma bölgelerinde bulunan şahıslara para transferi yaparak örgüte yardım ettiği tespit edilen; Barış K., İbrahim K., Semih G., Ahmet K., Sinan B. ve Mehmet Ali D., EL KAİDE Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütte faaliyet gösteren şahıslara para transferi yaparak finansal destek sağladığı ve cezaevinde bulunan şahıslarla irtibatlı olduğu tespit edilen; Orhan P. olmak üzere hakkında gözaltı kararı verilen 12 şahsın tamamı adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.