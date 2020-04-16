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Erzurum'da Filyasyon yüzde 100

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.

Gürsel Bedir, Erzurum'da Filyasyon'da yüzde yüzü yakaladıklarını söyledi.


Bedir, ''Sayın Bakanımızın sürekli vurguladığı gibi Koronavirüs ile savaşın en önemli aşamalarından biri temaslı takibi (filyasyon) ile bulaş zincirini kırmak, bir diğeri ise izolasyon çalışmalarıdır. Bu bağlamda ilimizde hasta olmayan, ancak hastalar ile temaslı bin 199 insanımızın tamamına ulaşan ve filyasyon oranını yüzde 100'e tamamlayan fedakar sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.


Ayrıca izolasyonu sağlarken bizimle birlikte canla başla mücadele eden çok değerli Jandarma, Emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde başından beri ilimizde koordinasyonu sağlayan ve rehberliği ile bize destek olan Sayın Valimize de ayrıca teşekkür ediyorum.


Salgın zinciri tamamen kırılıp Koronavirüs ilimizi ve ülkemizi tamamen terk edene kadar filyasyon ve izolasyon çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Lütfen siz de bize destek olun ve Evde Kalın.'' dedi.

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