Erzurum'da ‘Finansal Okur Yazarlık' semineri

Erzurum'da, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce (AÇSH) kadınlara yönelik "Finansal Okuryazarlık " semineri düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Aziziye ve Palandöken Belediye Başkan Yardımcıları AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, İŞ Kur İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, AÇSH Şube Müdürleri Bekir Gezer, Süleyman Duman, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, finansal okur yazarlık eğitiminin önemine değinerek, 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanıp, yürürlüğe konulduğunu söyledi.

Kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesinin önemine değinen İlbaş şunları söyledi: ‘' Söz konusu Eylem Planı'nın 5 bileşeninden biri olan Eğitim bileşeninde “kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıkları artırılacaktır" hedefine yer verilmiştir.Ayrıca, 100 Günlük Cumhurbaşkanlığı İcraat Programında da Kadınlara yönelik Finansal Okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması eylemi yer almaktadır. Bu kapsamda; Kadınların yerli malı kullanımı, para yönetimi, gelir, harcama, birikim, yatırım, yatırım araçları ve bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılması ile ekonomik güçlenmelerine yönelik mevcut destek ve teşviklere ilişkin bilgi paylaşılması amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" planlanmıştır.Finansal okuryazarlık, paranın sevk ve idaresi, optimum seviyede paranın satın alabileceği en değerli şeyi alabilme becerisidir. İnsanların ihtiyaçları sınırsız, ancak kaynaklarımız sınırlıdır. Finansal okuryazarlık biraz da sınırlı kaynaklarımızı sınırsız ihtiyaçlarımız ile örtüştürme sanatı, paranın, para hükmündeki değerlerinin sevk ve idaresidir. Aile ekonomisini, geliri, gideri genelde kadınlar dengeler. Eğer evdeki kadın müsrif, marka tutkunu, bol para harcayan bir insan ise, ne kadar para kazanırsanız kazanın hakikaten bir tasarruf yapmak, başarı sağlamak mümkün değildir.Amacımız finansal yetkinliği yüksek ve ekonomisi sağlam ailelerden oluşan bir toplum oluşturmaktır''

Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan kadınların aile ekonomisinde söz sahibi olabilmesinin önemine değinen İlbaş, ‘' Kadınların bilinçlenmesi, parasını idare edebilmesi ve ailede bu bilince sahip genç bireylerin yetişebilmesi açısından finansal okuryazarlık eğitimleri son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu bağlamda bugün burada para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki geleceğini planlamayı öğrenen, tasarruf bilinciyle donatılan kadınlarımız, ülkemizde finansal kaynakların etkin tahsisine ve yurt içi tasarruf kaynaklarına büyük katkı sağlayacaklardırDüzenlediğimizbu seminerle finansal okuryazarlık eğitimiyle aile bütçesine destek olmak amacıyla mesleki bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen, kendi işini kurmaya istekli ve bu amaçla girişimde bulunmak isteyen siz değerli katılımcılarımız için ülkemizde kadınlarımızın ekonomik güçlenmesini sağlayan destek ve teşvikler anlamında da bilgi paylaşımında bulunacağız. Seminerin hazırlanmasına katkı sağlayan ekibimize ve programımıza yer konusunda destek sağlayan ETSO yetkililerine teşekkür ediyorum''

Açılış konuşmasının ardından , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Eğitmeni Gamze İspirli Finanasal Okur Yazarlık konusunda sunum yaparken, İş Kur Temsilcisi Ali Erkan, KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Pınar Burkankulu, Türkiye İsraf Önleme Vakfı Temsilcisi Emre Altınoluk da kadınlara verilen istihdam ve iş kurma destekleri hakkında bilgi verdiler.

Seminer sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.