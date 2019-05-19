Erzurum'da fırtına çatıları uçurdu

Erzurum'da hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu.

Aşkale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda apartmanın çatısını uçurdu, ağaçları kökünden sökerek yollara savurdu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı.