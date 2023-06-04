İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da Galatasaray taraftarı hem şampiyonluğu hem derbi galibiyetini kutladı

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray’ın bu akşam da ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesi Erzurum’da taraftarların sokağa dökülmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın bu akşam da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi Erzurum'da taraftarların sokağa dökülmesine neden oldu.


Galatasaray taraftarları hem şampiyonluğu hem de derbi galibiyetinin sevincini doyasıya kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet caddesinde konvoy düzenleyip tezahüratlarla takımlarının başarısını kutladı.

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