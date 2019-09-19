Erzurum'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile Gazi Mustafa Kemal'e "Mareşal ve Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümü Erzurum'da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından Karskapı şehitliğine geçen protokol ve gaziler şehitlere dualar ederek kırmızı karanfil bıraktı.

Ardından Vali Okay Memiş eşliğinde Müceldili Konağında gazilerle birlikte yemek yenildi.

Pasinler'de Gaziler Haftası kutlaması

Pasinler ilçesinde “19 Eylül Gaziler Günü” düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler günü Pasinler'de hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Asteğmen Cengizhan Seven yaptı.

Seven, yaptığı konuşmada, "Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Sizler, şehitlerimizle cumhuriyetimizin teminatı, temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler, toprağı vatan insanı ulus yapan değerler olduğunu belirten Barış, ebediyete ulaşan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Aşkale ve Çat'da kutlamalar yapıldı. Aşkale Hükümet Konağı önünde anma programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Savcısı Ali Aslıipek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Gaziler katılım sağladı. Atatürk anıtına çelenklerin sunumu ile başlayan programda Güneydoğu Gazisi Halim Karakaya günün anlamına uygun konuşmalarını yaptı. Kutlama programı Aşkale Belediyesi Konuk evinde Gaziler onuruna verilen öğle yemeğiyle devam etti.

Erzurum ilçesi Çat'ta yapılan Gaziler Günü kutlamasına ilçe Kaymakam Vekili Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Melik Yaşar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Atatürk anıtına çelebilerin sunulması sonrası günün anlamına uygun konuşmalar yapıldı.