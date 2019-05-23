Erzurum'da görme engelli öğrencilere dijital Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, görme engelliler okulunda eğitim gören öğrencilere dijital Kur'an-ı Kerim setleri hediye etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortak hazırlanan dijital Kur'an setleri Erzurum'daki 12 görme engelli öğrenciye dağıtıldı.

Erzurum'daki görme engelli okuluna giden Müftü Hasan Hüsnü Sula dağıttığı dijital Kur'an-ı Kerim setlerinin tanıtımını yaptı. Müftü Sula, "Bu dijital setin farklı bir özelliği var. İçerisinde farklı farklı hafızlardan dinleyebileceğiniz bir özelliği var. Braille alfabesi ile yazılmış rehberinden dijital kalemi ile dokundurduğunuz anda hafız okumaya başlıyor. Hangi sure, hangi ayeti istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Meallerini de dinleyebiliyorsunuz. Bunu taşıma imkanı çok kolay. Bu dijital seti çantası ile birlikte koltuğunuzun altına alabiliyorsunuz. Böyle olunca hem Kur'an-ı Kerim'i hem de mealini yanınıza almış oluyorsunuz. İsteğiniz yerde dinleyebiliyorsunuz" diye konuştu.