Erzurum'da GSB yurtlarına başvuru yapan tüm öğrenciler yerleşti

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 20 öğrenci yurduna yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Başvuru yapan tüm öğrenciler GSB Yurtlarına yerleşti.

Yüksek öğrenimde yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlar yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Erzurum'da GSB Yurtlarına Başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti.

Erzurum'da 7'si kız 6'sı erkek öğrenci yurdu olmak üzere 13'ü şehir merkezinde, Oltu, Narman, Pasinler, Horasan, Hınıs, İspir ve Aşkale ilçelerinde toplam 22 bin 124 kapasiteli 20 yurt bulunuyor.

Bu yıl şehir merkezinde 13 bin 707 kız, 6 bin 67 erkek öğrenci yurt başvurusunda bulundu. Başvuru yapan öğrencilerin tamamı yerleştirildi.

GSB Yurtları öğrenci yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. GSB Yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiği Erzurum'da %100 yerleştirme ile rekor kırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada; “Birinci faz yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ilde gerçekleştirdik” dedi.