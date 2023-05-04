Erzurum'da haklarında yakalama emri bulunan 59 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma neticesinde; Yaralama suçundan 11 Yıl 3 Ay 25 Gün hapis cezasına hükümlü, Hakaret ve Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama suçlarından 11 Yıl 2 Ay 24 Gün hapis cezasına hükümlü, Kasten Yaralama suçundan 8 Yıl 4 Ay hapis cezasına hükümlü, Hırsızlık suçundan 5 Yıl 10 Ay hapis cezasına hükümlü, Çocuğun Cinsel İstismarı 5 Yıl hapis cezasına hükümlü, Silahla Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 5 Yıl hapis cezasına hükümlü, Fuhuşa Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek Veya Sağlamak suçundan 4 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü E.N, Dolandırıcılık suçundan 3 Yıl 7 Ay hapis cezasına hükümlü, Basit Yaralama ve Yaralama suçundan 3 Yıl 4 Ay hapis cezasına hükümlü, Başkasına ait kredi veya banka kartının kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 Yıl hapis cezasına hükümlü toplamda 3 yıl ve üzeri hapis cezasına hükümlü 10 şahıs, Ayrıca; 1-3 yıl arası hapis cezasına hükümlü 24 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 25 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yakalanan toplam 59 Şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.