Erzurum'da haklarında yakalama kararı bulunan 84 kişi yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Birden Fazla kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Yaralama suçlarından 23 Yıl 9 Gün hapis cezasına hükümlü Emre B.; Basit Yaralama, Yaralama, Silahla Tehdit, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu Uyarıcı Madde Bulundurmak suçlarından 18 Yıl 8 Ay hapis cezasına hükümlü Muhammet A.; Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 14 Yıl 9 Ay 15 gün hapis cezasına hükümlü Ertuğrul İ.; Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama, Kullanmak İçin Uyuşturucu Uyarıcı Madde Bulundurmak, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Bulundurma suçlarından 11 Yıl 10 Ay hapis cezasına hükümlü Hakan A.; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 10 Yıl 5 Ay hapis cezasına hükümlü Hüseyin M.; Kasten Öldürme suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü Hamza G.; Kasten Yaralama suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezasına hükümlü Ferhat A.; Kasten Yaralama suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezasına hükümlü Murat T. isimli şahıslar yakalandı.

Ayrıca; yapılan çalışma çerçevesinde 1-10 yıl arası hapis cezasına hükümlü 43 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 33 şahıs olmak üzere toplam 84 şahıs cezaevine teslim edildi.