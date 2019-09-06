Erzurum'da Halk Sağlığı haftası etkinlikleri

Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü'nce Halk Sağlığı Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Halk sağlığı haftası kapsamında düzenlenen Sağlıklı Hayat Şenliği'nin açılışı Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in katılımı ile yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, burada yaptığı konuşmada halk sağlığı haftasında anne ve çocuk sağlığına dikkat çekti.

Sağlık hizmetlerine ve özelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, anne ve çocuk sağlığının bir bütün ve sağlıklı bir neslin devamlılığının temini olduğuna dikkat çekti. Bedir konuşmasının devamında 15- 49 yaş arasındaki tüm kadınlar yılda en az iki kez izlendiğini; evlilik öncesi sağlık taraması ile evlenecek çiftlerin sağlıklı evlilik konularında bilinçlendirilmesinin sağlandığına; gebelerin; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için Gebe Bilgilendirme Sınıflarında anne adaylarına bilgi verildiğine; gebelik döneminde ve sonrasında hem anne hem bebek için gerekli vitamin ve mineral desteği sağlandığını söyledi.

Bedir, tüm doğumların sağlık kuruluşunda gerçekleşmesini sağlamak ve böylece anne - bebek ölümlerini azaltmak için 2008 yılından beri “Misafir Anne” uygulamasını en başarılı yürüten il olduklarını ifade ederek, “Altın Bebek Dostu İl unvanına layık görülen çalışmalarla bebeklerin ilk 6 ay sadece ve sonrasında da ek besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine dek anne sütü ile beslenmesi sağlanmaya çalışıldığı, doğan her çocuğun doğumdan sonra ilk 1 yıl içerisinde 9 kez, 6 yaşına dek 17 kez ve bundan sonrada okul çağı boyunca yılda bir kez izlendiğini” anlattı.

Her bebekten alınan topuk kanı ile kalıtsal (fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotidinaz eksikliği, kistik fibrozis ve konjenital adrenal hiperplazi) hastalıkların ve ayrıca işitme kayıpları, görme kusurları ile bazı göz hastalıkları ve kalça çıkıklığı açısından da tarama yapılıp erken tanı ile tedavi edildiğini açıklayan Bedir, ayrıca “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı” kapsamında okul çocuklarımızın işitme, görme ve ağız - diş sağlığını taranmakta ve aşılamaları yapıldığını kaydetti.

Programda aile hekimleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz sunulan bu hizmetler şenlik alanındaki 12 stantta tanıtıldı.

Etkinlikte ayrıca çocuklar boyama yapıp yine Müdürlük tarafından geliştirilen Sağlık Avcısı oyunu oynadılar.