Erzurum'da halk sağlığı laboratuvar hedefleri anlatıldı

Toplantı Klinik ve Klinik Dışı Analiz Hizmeti verilen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize, Tunceli ve Van İl Sağlık Müdürlüklerinden Halk Sağlığı/Sağlık Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı/Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları, Verem Savaş İl Koordinatörü/Birim Sorumlusu, Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu, Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu ve ilgili birimlerde çalışan personelin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın tanıtımı, Klinik dışı analiz numunelerinin preanalitik, analitik ve postanalitik süreçleri, Erzurum Halk sağlığı Laboratuvarı'na gelen numunelere ait yıllık istatistiksel bilgilerin sunumu, Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın hedefleri, Klinik dışı analiz hizmeti verirken Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarının ve Laboratuvar hizmeti alan birimlerin sahada yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri, Klinik laboratuvarların tanıtımı (Tüberküloz, Viroloji ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları), Klinik analiz için laboratuvara gönderilen numunelerin preanalitik , analitik ve post analitik süreçleri, Klinik numunelerin numune kabul kriterleri, Klinik analiz hizmeti verirken sahada yaşanan problemler ve çözüm önerileri hakkında sunumlar ve soru cevap oturumları gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak bağlı illere verdikleri hizmetin çok önemli olduğunu, laboratuvar çalışmalarını takip edip her türlü talepleri karşılamaya çalıştıklarını ve illerin isteklerini de çözüme kavuşturulmasının takipçisi olduklarını söyledi.

Toplantı katılım sertifikalarının takdimi sonrasında sona erdi.