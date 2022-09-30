Erzurum'da hasat festivali

Erzurum'da Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğünün organizesinde Daphan Ovası 2022 yılı hasat festivali düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Daphan Sulama Birlik Başkanı, DSİ 8. Bölge Müdürü ve çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından ayçiçeği hasadı yapıldı.

2024 yılında su olan her alana sulama sistemi yapacaklarını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekman, “Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ve hayvancılığa olan desteklerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılında bizim sorumluluğumuzda olan hiçbir yolu asfaltsız bırakmayacağız. 2024 yılında nerede su varsa oraya sulama sistemleri yapacağız ve suların boşa akmasını engelleyeceğiz” diye konuştu.

Geçen yıla oranla üretimin arttığını kaydeden Milletvekili Taşkesenlioğlu, “Biz AK Parti olarak bu ovalarda yaşayan çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya gayret ettik. Sadece hububat üretimimiz bile geçen yıla göre yüzde 150 oranında artmış durumda bulunuyor. 160 milyon ton hububattan 380 milyon tona çıkmış olduk” dedi.

Tarım ve hayvancılıkta yıllık 12 milyar gelire ulaşıldığını belirten Vali Memiş, “Daphan Ovası muhteşem bir ova, neredeyse burada sulamada yüzde 80'e ulaştık. Erzurum'un yüzde 3'ü Erzurum'da üretilir durumda bulunuyor. Hiçte azımsanacak bir rakam değil. Yıllık tarım ve hayvancılıkta 12 milyar gelire yaklaşmış durumdayız. Her alanda ilerlemeye devam ediyoruz. Sözleşmeli besiciliği de Tarım Bakanlığımızla başlatmayı düşünüyoruz” dedi.