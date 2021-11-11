Erzurum'da hava sıcaklığı eksilere düştü, yüksek kesimler karla kaplandı

Erzurum'da etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. 3200 rakımlı Palandöken Dağı ve etekleri ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplanırken, Palandöken'in Ejder mevkiinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkisiyle araçlar da kar altında kaldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi. Ayrıca bölgede illerde hava sıcaklığı gece Iğdır'da 5, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 4, Ardahan'da 5 olarak ölçüldü.

Vatandaşlar, “Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Hava çok soğuk, eksilerde. Erzurum'a kar yakışıyor” dediler.