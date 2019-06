Erzurum'da hedef 1 milyon turist

Erzurum'u üreten kent haline getirmeyi amaçlayan ve turizm açısından 1 milyonu hedefleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman'dan Uzundere'ye, Palandöken Kayak Mekezi'nden Yüksek İrtifa Kamp Merkezine hemen her alanda planlanan istihdam ve turizm projelerini anlattı.

Yaklaşık 9 aydır Valilik görevini icra eden Erzurum Valisi Okay Memiş, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'in sorularını cevaplandırdı. Erzurum'un değerlerini günümüz açısından geliştirerek, öneminin nasıl arttırılacağını anlattı. Tanıdıkça ve öğrendikçe Erzurum'u daha çok sevdiğini ifade eden Memiş, turistik açıdan hedeflerinin 1 milyon olduğunu söyledi.

Erzurum; Açık Hava Savaş Müzesi

Erzurum'un adeta bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Anadolu'ya Emperyalist güçlerin geçmesini engel olmuş bir kent, bana göre gazi bir şehir. Meclis tarafından gazi unvanı verilmemiş ama fiili olarak bunu görebiliyoruz. Ben her sabah arkadaşlarımla beraber yürüyüş yapıyorum, tüm çevresi tabyalarla bezenmiş, her taraf tabyalarla çevrili. Adeta bir açık hava müzesi Erzurum. Böyle bir kentin mensubu olmak ve böyle bir kentte yönetici olmak insana gurur veriyor. Erzurum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 53 gün ev sahipliği etmiş bir şehir. Bu sene 100. Yılını kutlayacağız. Cumhuriyetin temeli burada atıldı. Nene Hatunları, İbrahim Hakkı Hazretlerini, Alvar'lı Efeleri, Kara Fatmaları barındıran, şehitler veren aynı zamanda Anadolu'ya açılan kapı. Eski bir hadise değil, daha çok taze 100 yıl öncesinin hadisesi. Ermeni zalimliğine karşı durmuş Emperyalist güçlere geçit vermemiş bir şehir” diye konuştu.

Üreten kent haline dönüşüyor, Limana ulaşıyoruz

Erzurum'un üreten bir kent haline dönüştüğünü belirten Vali Memiş, “Tarihi mirasta, coğrafya olarak Türkiye'nin 3. Büyük alanına hizmet ediyoruz. Kuzey ilçelerimiz Karadeniz sınırları içerisinde, Orta hatta Doğu Karadeniz ikilimi hakim, Tarihi ipek yolu üzerindeyiz. Karadenize bağlı büyük kamu yatırımlarımız devam ediyor. Ovit tüneli, Kırıklı ve Dallı kavak tüneli yapımlarını takip ediyoruz. Ödenek sorunu olmadığı takdirde 1 yıla kadar bitmesi planlanıyor. Rize'ye ulaşım 1 buçuk saate iniyor. Kop ve Zigana tünelleriyle 1 buçuk saatte Trabzon'a gidiyorsunuz. Tüneller sayesinde limana ulaşıyoruz. Trabzon, Erzurum ve Tebriz, bin yıllık ticari kentleri, Memur kenti görünümünden, üreten kent haline dönüşmek istiyoruz. Çalışmalarımızdan biri de Ağustos ayında bitimi planlanan Tekstilkent, bir an önce işçi çalıştırmayı amaçlıyoruz. Kalkınma Ajansı, KUDAKA ve Valiliğimiz bu işte büyük emek sarf etti” diye konuştu.

Orta Anadolu iflasta zannediyordum

Hayvancılıkta çok önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Vali Memiş, “Bu topraklar çok zengin ve çok güzel, Ben her yeri gezdim, gezdikçe büyülendim. Bu topraklar iflasta zannederken müthiş meralarımız olduğunu gördüm. Hedefi 1 milyon koyduk ama bu gidişle Konya'yı geçip Türkiye'de 1 numara olacağız. Yem tohumu desteğiyle, Soğuk süt zinciri projemizle, değil 1 milyon, 10 milyon büyükbaş hayvanı besleyeceğimiz meralarımız var. Ben Karadenizliyim ama yeşile bu memlekette doydum. Rakımdan dolayı ağaç olmamasına rağmen meralarda bulunan yeşillik burayı büyülemeye yetiyor. Kamu kaynağını saçma sapan projelerle çarçur etmiyoruz. 5 buçuk milyon lira sırf bu yemler için, Valilik bütçesinden harcandı. Çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın başka illerde yaşayan vatandaşlara imrenmelerini istemiyoruz. Nasıl istihdam sağlarız, nasıl vatandaşlarımızı memnun ederiz diye düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Her yatırıma istihdam gözüyle bakıyoruz

Palandöken Kayak Merkezi'nin potansiyelinin tam olarak kullanılamadığını belirten Vali Memiş, “Palandöken dağına hayranım, müthiş bir enerjisi var. 20'de 1'ini kullanabiliyoruz. Dağın en güzel yerine butik oteller yapacağız. 15 milyon lira harcanacak. Enerjimizi Palandökene yoğunlaştırmalıyız, dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Öncelik Palandökenin daha sonra Konaklı kayak merkeziyle ilgileneceğiz. Kış sezonunda otellerde yer bulmanız imkansız. İç işleri bakanı gelse toplantı yapmak için yer bulmamız imkansız oluyor, oteller bu denli dolu. Bizim otel sayısını ve yatak kapasitesini arttırmamız lazım. Bu hem rekabeti, hem kaliteyi hem de istihdamı arttıracak. 2 otel inşa edilse en az bin kişi istihdam ederiz. Her projeye her yatırıma istihdam gözüyle bakıyoruz” dedi.

Sohbet makamında değil sorumluluk makamındayız

“Ben göreve geldiğimden beri Erzurum halkında hissettiğim bir şey var, insanlarda çok fazla moral bozukluğu mevcut” diyen Vali Memiş, “Erzurumlular yarışı kaybetmiş havasındalar. Büyüklerimiz eskiden İran'a giderlerdi ve bize Erzurum'u, Doğu'nun Paris'i diye anlatırlardı. Şehirlerin yarıştığı bir dönemde kabul etmemiz gerekir ki Erzurum geri kalmış bir şehir. Sohbet makamında değil sorumluluk makamındayız, üreten kentlerin gerisinde kalmamalıyız. Kamu binalarının, Bölge Müdürlüklerinin burada olması önemli değil, bir avantaj ama üretime dönüştürürsen bir avantaj. Hep eleştirmek yerine biraz sahip çıkmak lazım, Yerel basının da, yöneticilere destek olması lazım, eksik olanları söyleyin ama iyi olan şeylerde de yanımızda olun. Sıkıcı kentler gelişmiyor sözünü bir konferansta, Amerika'da yaşayan Türk asıllı bir profesör söyledi. Sıkıcı kent olmayacağız. Sporuyla, sağlığıyla, kültürel hizmetleriyle, tarihi birikimiyle, turistik alanlarıyla, doğasıyla Erzurum sıkıcı bir kent değil ancak yapılması gereken çok fazla iş var” şeklinde konuştu.

Narman'da safari turları düzenlenecek

Oltu, Narman, Uzundere ve Tortum birleşerek turizm aksı oluşturduğunu belirten Vali Okay Memiş, “Özel işletmelerin önünü açıyoruz. Tortum'da devlete dair hiçbir iz yok, debisi yüksek olan şelalede bir önlem dahi alınmamış, Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüklerini oraya yönlendirip mezbelelikten kurtaracağız. Doğa Koruma uzmanları tarihi alan diye müdahale edilmesine izin vermiyorlardı, Ankara'dan gelen uzmanların bölgeyi görmesinden sonra ikna oldular. Oltu, Narman, Uzundere ve Tortum'u birleştirip bir turizm aksı planlıyoruz. Peri Bacaların'da çalışmalar yapacağız en az 4 turizm otobüsünün geziler düzenleyeceği, bisiklet safari, at safari, ATV safari ve yürüyüş parkurlarının olacağı Erzurum'un memleketleriyle gurur duyacakları bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Ayağı yere basan hayaller kuruyorum

Erzurum için hayallerinin olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Oltu'da ki kiliseyi ihale ettik kültür merkezi olarak düzenlenecek, Oltu'da çalışan işletmecilere Oltu Taşhan adıyla bir han yapıyoruz. Hem atölyeleri hem de satış mağazaları bulunan bir han hayal ediyorum. Önce hayal kurarak başlamak gerekiyor, ayağı yere basan hayaller kuruyorum. Hayal ettiklerimi yapmadan ayrılmayacağım. Doğru projeleri doğru işleri yapıyoruz. Palandöken'de 1 milyon turist hedefledik, 1 milyon 25 bine ulaştık. Konaklama olarak kapasitemiz belli, sezon çok iyi geçti, Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalıştı, benden önceki Valilerde çok iyi çalışmışlar, Jandarma arama kurtarma ekiplerimiz çok iyi çalışıyor. İnsanlar kayak merkezine geldiğinde öncelikle ulaşımı düşünüyor. Kayak riskli bir spor. Dünya'da bizimkisi kadar ulaşımı hızlı ve rahat bir pist yok. Dağın başında değiliz, Şehir merkezindeyiz, herhangi bir olumsuzlukta 10 dakika içerisinde müdahale edebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yüksek İrtifa Kamp merkezinde, sezonu biz futbol maçıyla açtık. Oteller ve sahalar Temmuz ayı itibariyle ful dolu, her şey rayına oturmuş durumda” diye konuştu.

Erzurum'un Sultanahmet Meydanı

Erzurum'da bir Sultanahmet meydanı bulunduğunu belirten Vali Memiş, “Şehir merkezinde Erzurum'un şehir merkezi diye nitelediğim bir alan var, Yakutiye medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç kümbetler ve Lalapaşa Cami. Bu alanın her bir metre karesi turistik alan. Vatandaşlarımızı gurur duyacağı bir Millet bahçesi yapıyoruz. O Bölgeyi temizlemek bile büyük bir işti o yüzde eski Belediye Başkanının emekleri de çok büyük. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla sürekli irtibat halindeyiz, İstanbul seçimlerinden sonra Erzurum'a davet edip bu mekanları turizme kazandırmaya çalışacağız. Turizmden alınan pay milyon dolarları geçti, her ilde havalimanı, her ilde üniversiteler var” dedi.

Çiftçiye süt kazanı dağıtılacak

Erzurum'da önemli bir eksiklik olan ve sütün depolanması konusunda önemli bir hamle gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Okay Memiş, “Ticaret borsasında kurduğumuz şirket, günlük süt potansiyelinin ancak 10'da 1'ini kullanıyor. Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimizle, Ticaret Borsasında bir şirket kuruldu. 9 adet kamyon, 300 soğuk süt tankı işletmelere verildi. Artık kaliteli sütü almaya başladık. Süt çabuk bozulan bir gıda ama soğuk süt tankında kalitesi katiyen bozulmuyor. Eskiden litresi 1 lira olan sütten şimdi köylü vatandaşlar iki katı para kazanmaya başladı. Doğru proje olduğunu gördükten sonra belki de Valilik bütçesiyle 300 tane daha süt kazanı doğru çiftçilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Markaların Erzurum'u öne çıkaracak materyaller kullanmalarını talep edeceğiz. Erzurum'da ki ürünün kaliteli olduğunu bizim ispatlamamız lazım” dedi.

Öncelikle şehir merkezimizin gelişmesi gerektiğini anlatan Vali Memiş, “Üniversite kentiyiz, sağlık kentiyiz. Avantajlarımızı öne çıkarmamız lazım Erzurum'a yapılan her yatırım Erzincan'a Bayburt'a Kars'a, Ardahan'a yapılmış sayılır. Buraya her gelecek marka çevre illerimizin de gelişmesine katkıda bulunacaktır. Biz egomuzu tatmin etmek için projeler yapmıyoruz, Erzurum, Türkiye'nin en güvenilir kentlerinden biridir, biz yedi yirmi dört ayaktayız. Geleceği olan bir şehir burası, Yarın, her daim bugünden daha güzel olacak ben buna eminim.” diyerek sözlerini noktaladı.